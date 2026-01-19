По факту ДТП с погибшими в Красноярском районе возбуждено уголовное дело

В Красноярском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП 9 января, в котором погибли люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, на 377 км а/д "Казань — Буинск — Ульяновск" водитель Lada Granta выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся с большегрузом Dongfeng.
На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля — жительницы Елховского района 1970 и 1974 годов рождения, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу.
Следователи установили, что в пути следования водитель легковушки не учел состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Следователи предполагают, что из-за этого произошел занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом.
Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении водителя Lada Granta, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), возбуждено уголовное дело.
В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!