По факту ДТП с погибшими в Красноярском районе возбуждено уголовное дело

ДТП Происшествия

По факту ДТП с погибшими в Красноярском районе возбуждено уголовное дело

КРАСНЫЙ ЯР. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Красноярском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП 9 января, в котором погибли люди, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, на 377 км а/д "Казань — Буинск — Ульяновск" водитель Lada Granta выехал на "встречку" в разрешенном месте и столкнулся с большегрузом Dongfeng.

На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля — жительницы Елховского района 1970 и 1974 годов рождения, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу.

Следователи установили, что в пути следования водитель легковушки не учел состояние шин своего автомобиля и метеорологические условия, а также не выбрал безопасную скорость движения. Следователи предполагают, что из-за этого произошел занос транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкновение с большегрузом.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении водителя Lada Granta, по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, по уголовному делу назначены различные экспертизы, проводятся следственные действия.

