Под Тольятти автобус столкнулся с Lada Vesta

В воскресенье, 18 января, в Ставропольском районе произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:25 на 959 км трассы М-5 54-летний водитель автобусом ПАЗ, ехавший в направлении Жигулевска, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины.
В результате помощь медиков потребовалась пассажирам легковушки — 22-летнему парню и 11-летней девочке. Пассажиры автобуса — 19 человек не пострадали.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!