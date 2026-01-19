Под Тольятти автобус столкнулся с Lada Vesta

В воскресенье, 18 января, в Ставропольском районе произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:25 на 959 км трассы М-5 54-летний водитель автобусом ПАЗ, ехавший в направлении Жигулевска, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Lada Vesta под управлением 40-летнего мужчины.

В результате помощь медиков потребовалась пассажирам легковушки — 22-летнему парню и 11-летней девочке. Пассажиры автобуса — 19 человек не пострадали.