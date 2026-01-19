В Сызранском районе водитель съехавшей в кювет Lada Vesta отказался от госпитализации и медосвидетельствования

Сотрудники полиции в Сызранском районе проводят проверку по факту обращения водителя в больницу после ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 18 января в 02:15 на 14 км а/д "Урал — Ст. Рачейка — Смолькино" 29-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. Затем мужчина самостоятельно обратился в больницу, где после осмотра отказался от госпитализации и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!