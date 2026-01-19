В Сызранском районе водитель съехавшей в кювет Lada Vesta отказался от госпитализации и медосвидетельствования

Сотрудники полиции в Сызранском районе проводят проверку по факту обращения водителя в больницу после ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что 18 января в 02:15 на 14 км а/д "Урал — Ст. Рачейка — Смолькино" 29-летний водитель Lada Vesta не справился с управлением транспортным средством и съехал в кювет. Затем мужчина самостоятельно обратился в больницу, где после осмотра отказался от госпитализации и прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.