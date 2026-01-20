Три человека пострадали при столкновении Lada Granta и Haval в Сызрани

В понедельник, 19 января, в Сызрани три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:30 24-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший по ул. Монастырской, в районе дома № 2е ул. Урицкого не выбрал безопасную скорость, и автомобиль занесло. В итоге Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с Haval Jolion под управлением 70-летнего мужчины, а затем врезалась в бордюр.

В результате аварии водителя отечественной легковушки и его 21-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами. Также пострадала 69-летняя пассажирка Haval.