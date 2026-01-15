В Волжском районе Lada Granta съехала в кювет, пострадали двое

В среду, 14 января, в Волжском районе автомобиль Lada Granta съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 02:05 на 24,5 км автодороги "Самара-Новокуйбышевск". По данным правоохранителей, 22-летний водитель нарушил правило расположения автомобиля на проезжей части.

Пострадавшие водитель и находившаяся в салоне автомобиля 37-летняя женщина доставлены в больницу. Также в автомобиле, в нарушение требований ПДД РФ, без специального детского удерживающего устройства находилась трехлетняя девочка, она не пострадала.