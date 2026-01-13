В Самаре госпитализировали пенсионерку, сбитую вне пешеходного перехода

В понедельник, 12 января, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в 11:00 64-летний водитель за рулем Volkswagen Golf в условиях снегопада напротив дома №1 в 7 квартале п. Мехзавод наехал на 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП пенсионерку госпитализировали.