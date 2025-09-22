В Самарской области за три дня поймали 46 пьяных водителей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За три дня, с 19 по 21 сентября, в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время рейдов остановили 46 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области