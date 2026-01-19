16+
Общество

Переправа через Волгу возобновит работу с 20 января

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи со стабилизацией ледовой обстановки на акватории Волги Самарское речное пассажирское предприятие возобновляет пассажирские перевозки по маршруту "Самара (Речной вокзал) – Рождествено" с 20 января.

На линии будут работать суда "Нептун" вместимостью до 21 человек и "Славир" вместимостью до 10 человек. В день возобновления работы, 20 января, отправление рейсов будет осуществляться с площадки около Ленинградского спуска в Самаре. Билеты можно будет приобрести при посадке на судно.

20 января переправа будет работать с 9:00 до 19:00. В дальнейшем планируется скорректировать расписание, сделав его более удобным за счет раннего начала утренних рейсов. Заход на промежуточную остановку "Проран" будет осуществляться в 10:00 и 15:00. Отправление в остальное время — по мере наполнения судна.

Также с 8 января 2026 г. для удобства пассажиров на переправе работает второй перевозчик — ООО "КП Проран". Отправление судов осуществляется с площадки у спуска по ул. Комсомольской.

Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства транспорта Самарской области и Самарского речного пассажирского предприятия.

