Житель Тольятти покусал двух полицейских

Внепроцессуальное взаимодействие с сотрудниками МВД случилось в квартире на ул. Тополиной в Тольятти. К хозяину жилища пришли полицейские из-за того, что он агрессивно себя вел и нарушал общественный порядок.
Нарушителя пытались задержать. Тогда тольяттинец укусил одного сотрудника МВД за правое бедро, причинив ему легкий вред здоровью, а другого - за левую голень, причинив физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.
Кусавшийся мужчина подпал под уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Смягчающим обстоятельством в суде признали, что обвиняемый извинился. Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Кусавшийся обжаловал приговор, но облсуд проверил материалы и оставил решение в силе.
