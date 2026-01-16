16+
Суды Происшествия

Житель Тольятти покусал двух полицейских

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Внепроцессуальное взаимодействие с сотрудниками МВД случилось в квартире на ул. Тополиной в Тольятти. К хозяину жилища пришли полицейские из-за того, что он агрессивно себя вел и нарушал общественный порядок.

Нарушителя пытались задержать. Тогда тольяттинец укусил одного сотрудника МВД за правое бедро, причинив ему легкий вред здоровью, а другого - за левую голень, причинив физическую боль и телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Кусавшийся мужчина подпал под уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Смягчающим обстоятельством в суде признали, что обвиняемый извинился. Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима. Кусавшийся обжаловал приговор, но облсуд проверил материалы и оставил решение в силе.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

