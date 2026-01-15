В Самаре экс-сотрудника Ростехнадзора будут судить за взятки на 45 тыс. рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделов Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Он обвиняется по п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 (получение взятки).
"По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый дал указание подчиненным ему сотрудникам составить и подписать оценочный лист и положительный акт по результатам проведенной проверки в отношении коммерческой организации без отражения в них выявленных нарушений, которые препятствовали выдаче лицензии, а также сам подписал заключение о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям", - сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.
Впоследствии на основании недостоверного акта организации была выдана лицензия.
В июле и октябре 2024 г. мужчина, являясь также заместителем председателя аттестационной комиссии, по версии следствия, за помощь в прохождении аттестации работникам предприятий без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности получил от них через посредника взятки на общую сумму 45 тыс. рублей.
Следователь наложил арест на транспортное средство обвиняемого стоимостью 2 млн рублей.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
По данным Волга Ньюс, речь идет об Александре Кириллове, задержанном в 2024 году. Он руководил межрегиональным отделом по надзору за объектами химического комплекса, ОПК и взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья.
