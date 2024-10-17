В Самаре задержали начальника межрегионального отдела Ростехнадзора

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом сообщает региональное СУ СК.