В Самаре задержали начальника межрегионального отдела Ростехнадзора

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Подозреваемому вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, 16 октября 2024 г. он получил 40 тыс. руб. от двух организаций за "помощь" в прохождении аттестации по вопросам промышленной безопасности.
Мужчина задержан.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек