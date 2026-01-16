Руководящих сотрудников одного из самарских вузов будут судить за мошенничество

Прокуратура Самары утвердила обвинение проректору и начальнику научно-исследовательской части одного из вузов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").
По версии следствия, в 2023–2024 гг. проректор по научно-исследовательской работе и начальник научно-исследовательской части говорили сотрудникам вуза, что те должны передать на нужды университета часть зарплаты и выигранных вузом грантов. Таким образом обвиняемые получили 4 млн рублей. 25 декабря 2024 г., в день очередной сдачи денег — 4,2 млн руб. подозреваемых задержали.
Уголовные дела направили в Октябрьский районный суд Самары.
Один из них обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Теперь его уголовное дело выделили в отдельное производство.
