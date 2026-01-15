В Красноярском районе задержали любителя пьяной езды за рулем

В Красноярском районе за повторное грубое нарушение ПДД РФ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, передает ГУ МВД по Самарской области.

В январе текущего года полиция, находясь на маршруте патрулирования в пгт Новосемейкино, остановила для проверки документов Chery Tiggo под управлением 39-летнего водителя. На просьбу предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет.

При общении с мужчиной инспекторы предположили, что он пьян. Его отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Позже выяснилось, что по решению суда в феврале 2025 г. задержанный водитель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Соответствующих выводов житель Красноярского района не сделал и спустя некоторое время вновь сел нетрезвым за руль.

Возбуждено уголовное дело по статье "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".