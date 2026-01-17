Тольяттинка может получить семь лет колонии за кражу из магазина пяти шоколадок и избиение охранника

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимой 37-летней местной жительницы, обвиняемой в покушении на кражу пяти плиток шоколада и избиение охранника (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Органом предварительного следствия установлено, что 17 октября прошлого года обвиняемая находилась в торговом зале магазина "Перекресток" на ул. Тополиная, где увидела стеллаж с шоколадной продукцией. Подойдя к нему, женщина спрятала пять плиток шоколада общей стоимостью 1643 рубля 40 копеек в одетую на ней жилетку, чтобы потом съесть его. Злоумышленницу заметил охранник магазина и при выходе обвиняемой через кассовую зону без оплаты товара потребовал у нее вернуть шоколад. Женщина попыталась сбежать, не возвращая товар и не оплатив его стоимость, но путь отступления был прегражден охранником, который сумел отобрать две плитки шоколада. Вошедший в магазин супруг обвиняемой попробовал уладить конфликт и попросил жену отдать похищенный ею шоколад. Однако, женщина, не намереваясь расставаться с похищенным, кулаком руки нанесла охраннику два удара в лицо, а затем удары ногой в область ног, от чего он испытал физическую боль. Во время борьбы из кармана жилетки обвиняемой выпало три плитки шоколада, за которыми наклонился охранник. Воспользовавшись положением мужчины, обвиняемая нанесла ему удар ногой в лицо и по телу, а затем вырвалась от него и скрылась вместе с супругом из магазина.
С предъявленным обвинением и размером причиненного ущерба обвиняемая согласилась.
Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.
