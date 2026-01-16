Самарец потерял 1 млн рублей, поверив телефонным аферистам

В полицию Самары обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуг". Под предлогом сохранения сбережений неизвестный попросил сообщить коды, поступившие мужчине в sms. Самарец поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.

Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем, сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета жителя региона денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник финансового учреждения, а тот предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанный якобы "безопасный" счет. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 1 миллиона рублей.

По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. Мужчина обратился за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.