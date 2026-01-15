В Самаре инженера филиала "Аэронавигация Центральной Волги" уличили в злоупотреблении

Суд Красноглинского района Самары рассматривает уголовное дело в отношении трудившегося начальником службы по инфраструктуре, главного инженера филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Андрея Пантюхина и его предполагаемого подельника Андрея Каткова.

Согласно картотеке суда, их обвиняют по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Пантюхина еще и по ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Уголовное дело возбудили 27 августа 2024 года. По предварительной версии следствия, Пантюхин организовал приемку фактически не выполненных работ по договору. Предполагается, что выгоду за это могло получить ООО "Яр-ТехСтрой". Сам Пантюхин вину не признает. Уголовное дело сейчас рассматривает судья Красноглинского района Самары Валентина Белякова. 15 января должны были состояться судебные прения, где гособвинение могло запросить наказание для подсудимых. Как пояснили в пресс-службе суда Красноглинского района Самары, прения отложили на 29 января.

"Аэронавигация Центральной Волги" занимается предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию российским и иностранным пользователям воздушного пространства РФ на основе договоров, заключенных Федеральным агентством воздушного транспорта. Кроме того, в списке полномочий значатся радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов, планирование и координирование использования воздушного пространства. Основной деятельностью ООО "Яр-ТехСтрой" указана деятельность грузового транспорта.