Сотрудницу почты из Самарской области будут судить за оскорбление посетительницы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области отправилось в суд дело сотрудницы почты, обвиняемой по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление"). Об этом сообщает региональная прокуратура.