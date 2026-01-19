Житель Тольятти избил пожилую мать, запрещавшую напиваться и громко включать музыку

В Тольятти прокуратура Автозаводского района утвердила обвинение 43-летнему уроженцу Таджикистана, которому вменяют два эпизода побоев и грабеж.

По версии следствия, в 5:30 1 декабря 2025 г. пьяный мужчина он потребовал у 70-летней матери дать ему мобильный телефон. Женщина отказала, и тогда сын отобрал гаджет силой. После этого он громко включил музыку и не реагировал на требования убавить звук. Затем нерадивый сын попросил денег на спиртное и ключи от квартиры. Мать опять отказал и пригрозила вызвать полицию. Тогда мужчина избил ее и забрал ключи и 3 тыс. рублей. Когда родственник вернулся домой, женщина потребовала вернуть все, что он забрал, но в ответ опять получила избиение.

Во время следствия тольяттинец полностью признал вину.