Преступления Происшествия

В Красноярском районе на любителя пьяной езды возбудили уголовное дело

КРАСНЫЙ ЯР. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Красноярского района, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования в пгт Новосемейкино, остановил для проверки документов автомобиль Лада 211440. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет, направляется в магазин за алкогольными напитками, так как ему не хватило имеющихся дома запасов.

Госавтоинспекторы задержали мужчину, составили в отношении него материалы по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 2.7 КоАП РФ, и направили их в суд для принятия решения.

Суд признал задержанного виновным в совершении правонарушения и назначил наказание — 15 суток административного ареста. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

При проведении административной процедуры полицейские обратили внимание на резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины, и на нарушение его речи, что дало им основание вынести постановление о прохождении водителем освидетельствования на состояние опьянения. Правонарушитель отказался выполнять законные требования сотрудников полиции.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже задерживался сотрудниками Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение — летом прошлого года суд лишил его права управлять транспортными средствами на 1,5 года и назначил штраф в 30 тыс. рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Кроме того, мужчина не смог пояснить полицейским у кого купил автомобиль и почему не оформил его на себя. Дознаватель изъял из салона различные документы, работа по установлению собственника транспортного средства продолжается.

Последние комментарии

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

