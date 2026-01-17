В Красноярском районе на любителя пьяной езды возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Красноярского района, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по самарской области.

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования в пгт Новосемейкино, остановил для проверки документов автомобиль Лада 211440. На просьбу полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль водитель сообщил, что документов при себе не имеет, направляется в магазин за алкогольными напитками, так как ему не хватило имеющихся дома запасов.

Госавтоинспекторы задержали мужчину, составили в отношении него материалы по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 2.7 КоАП РФ, и направили их в суд для принятия решения.

Суд признал задержанного виновным в совершении правонарушения и назначил наказание — 15 суток административного ареста. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

При проведении административной процедуры полицейские обратили внимание на резкий запах алкоголя, исходящий от мужчины, и на нарушение его речи, что дало им основание вынести постановление о прохождении водителем освидетельствования на состояние опьянения. Правонарушитель отказался выполнять законные требования сотрудников полиции.

В ходе проверки выяснилось, что ранее мужчина уже задерживался сотрудниками Госавтоинспекции за аналогичное правонарушение — летом прошлого года суд лишил его права управлять транспортными средствами на 1,5 года и назначил штраф в 30 тыс. рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ возбуждено уголовное дело.

Кроме того, мужчина не смог пояснить полицейским у кого купил автомобиль и почему не оформил его на себя. Дознаватель изъял из салона различные документы, работа по установлению собственника транспортного средства продолжается.