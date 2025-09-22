Самарские таможенники изъяли 34 БПЛА и квадрокоптер из Казахстана

34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили таможенники при проверке "Газели", которая направлялась в Башкортостан, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Машина прибыла из Республики Казахстан и была остановлена сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин.

В ходе досмотра "Газели" выявлены FPV-дроны (First-Person View), оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла "Ключ-Фортуна".

В товаросопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали.

Отвечая на вопросы, мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему, и он использует их для личной видеосъемки.

В результате предварительной консультации с экспертом установлено, что два аппарата являются БПЛА самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до 5 кк, один БПЛА разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.

Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются.