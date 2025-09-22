16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские таможенники изъяли 34 БПЛА и квадрокоптер из Казахстана Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес" Самарская область приняла финал автопробега "Москва – Самара" Запах энергетиков, фонк на фоне и много умных ребят: куратор и участник Volga CTF рассказали о фишках турнира Под Самарой жители пожаловались на стоки канализации в период вспышки желтухи

Общество

Самарские таможенники изъяли 34 БПЛА и квадрокоптер из Казахстана

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

34 беспилотных летательных аппарата в разобранном виде и один квадрокоптер (DJI Mavic) с пультом дистанционного управления обнаружили таможенники при проверке "Газели", которая направлялась в Башкортостан, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Машина прибыла из Республики Казахстан и была остановлена сотрудниками мобильной группы недалеко от МАПП Сагарчин.

В ходе досмотра "Газели" выявлены FPV-дроны (First-Person View), оснащенные камерами для передачи изображения в режиме реального времени, в разобранном виде, а также два FPV-крыла "Ключ-Фортуна".
В товаросопроводительных документах сведения о БПЛА отсутствовали.

Отвечая на вопросы, мужчина, сопровождавший груз, заявил, что дроны принадлежат ему, и он использует их для личной видеосъемки.

В результате предварительной консультации с экспертом установлено, что два аппарата являются БПЛА самолетного типа, приспособленными для перемещения груза весом до 5 кк, один БПЛА разведывательного типа, а комплекты позволяют собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.

Товар задержан, решается вопрос о назначении экспертизы. Проверочные мероприятия продолжаются.

Таможенные органы обращают внимание: дроны в таком количестве не могут предназначаться для личных целей и несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5