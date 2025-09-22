"Русская березка" в Тольятти: яркое воплощение русских традиций и народного единения

21 сентября Тольятти стал центром русской культуры, приняв областной Фестиваль "Русская березка". Тысячи жителей и гостей города собрались на живописной набережной Автозаводского района, чтобы окунуться в атмосферу яркого многоцветья русских традиций.
Организаторами значимого события выступили благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина совместно с администрацией городского округа Тольятти, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Самарской области.
Участников и гостей фестиваля приветственным адресом поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. "Русская березка" — настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России", — отметил губернатор.
Символ мероприятия — березка — олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа, объединяя в себе все богатство и многообразие народной жизни, традиций и обычаев.
Программа фестиваля была насыщена событиями, предлагая каждому окунуться в мир русской истории и народной души. На многочисленных площадках оживали образы прошлого, звучали мелодии, прикосновение к которым позволяло ощутить глубину, красоту и мудрость российских духовно-нравственных ценностей.
Особое внимание на фестивале было уделено актуальным темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тематические программы и интерактивные площадки ярко транслировали идеалы патриотизма, беззаветной любви к Отчеству и готовности служить ему — нравственные ориентиры, что всегда были присущи русскому народу.
Фестиваль "Русская березка" в Тольятти стал значимым событием, свидетельством силы русского духа, единства поколений и важности сохранения бесценного культурного наследия для будущего.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.