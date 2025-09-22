"Русская березка" в Тольятти: яркое воплощение русских традиций и народного единения

21 сентября Тольятти стал центром русской культуры, приняв областной Фестиваль "Русская березка". Тысячи жителей и гостей города собрались на живописной набережной Автозаводского района, чтобы окунуться в атмосферу яркого многоцветья русских традиций.

Организаторами значимого события выступили благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина совместно с администрацией городского округа Тольятти, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Самарской области.

Участников и гостей фестиваля приветственным адресом поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. "Русская березка" — настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России", — отметил губернатор.

Символ мероприятия — березка — олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа, объединяя в себе все богатство и многообразие народной жизни, традиций и обычаев.

Программа фестиваля была насыщена событиями, предлагая каждому окунуться в мир русской истории и народной души. На многочисленных площадках оживали образы прошлого, звучали мелодии, прикосновение к которым позволяло ощутить глубину, красоту и мудрость российских духовно-нравственных ценностей.

Особое внимание на фестивале было уделено актуальным темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тематические программы и интерактивные площадки ярко транслировали идеалы патриотизма, беззаветной любви к Отчеству и готовности служить ему — нравственные ориентиры, что всегда были присущи русскому народу.

Фестиваль "Русская березка" в Тольятти стал значимым событием, свидетельством силы русского духа, единства поколений и важности сохранения бесценного культурного наследия для будущего.