Запах энергетиков, фонк на фоне и много умных ребят: куратор и участник Volga CTF рассказали о фишках турнира

В Самаре завершился финал международного студенческого турнира по информационной безопаности Volga STF (Волга СиТиЭф).

По его итогам публикуем видео, в котором рассказывается о том, почему такие турниры служат необходимым дополнением к базовому вузовскому образованию; о том, в какой атмосфере проходят соревнованиях и о том, как во время виртуальных баталий формируется настоящее, реальное чуство локтя.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Видео: score films.