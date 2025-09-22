Запах энергетиков, фонк на фоне и много умных ребят: куратор и участник Volga CTF рассказали о фишках турнира

В Самаре завершился финал международного студенческого турнира по информационной безопаности Volga STF (Волга СиТиЭф).
По его итогам публикуем видео, в котором рассказывается о том, почему такие турниры служат необходимым дополнением к базовому вузовскому образованию; о том, в какой атмосфере проходят соревнованиях и о том, как во время виртуальных баталий формируется настоящее, реальное чуство локтя.
Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
Видео: score films.