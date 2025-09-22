Названы победители финала XV международных соревнований по кибербезопасности VolgaCTF 2025

В Самаре завершились юбилейные XV Международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF (Волга ЭсТиЭф) 2025. Победу в финале с впечатляющим отрывом одержала команда LCD (ЭлСиДи). Второе место заняла команда Dvorosec (Дровосек), а третье – LGHAX3s. Весь пъедестал заняли участники из Москвы.

Церемонию закрытия посетил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. Он вручил победителям переходящий кубок в виде ладьи.

Финальные соревнования прошли в формате Attack-Defense на кибер-арене, развернутой в отеле «Лотте». В них приняли участие 23 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Брянска, Воронежа, Томска, Омска, Самары, а также гости из Монголии и Беларуси. В течение нескольких часов участники атаковали сервисы соперников, пытаясь «похитить флаги», и одновременно защищали собственные инфраструктуры от нападений.

«VolgaCTF – это не только соревнования, но и уникальная площадка для обмена опытом и развития навыков в области информационной безопасности, – отметил председатель организационного комитета VolgaCTF, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Владислав Сергеев. – Опыт, полученный здесь, бесценен для будущих специалистов».

Мероприятие стало одним из значимых событий для российского и международного ИБ-сообщества. Отборочный онлайн-этап собрал более 600 команд со всего мира.

Перед финалом соревнований 16 и 17 сентября прошла конференция, где с докладами выступили представители ведущих компаний отрасли и независимые эксперты. Трансляции докладов велись в открытом доступе на сайте Volgactf.ru.В них очно приняли участие более 200 человек, а трансляции посмотрели более 3000 зрителей.