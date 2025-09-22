16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Названы победители финала XV международных соревнований по кибербезопасности VolgaCTF 2025 Кампус у "Самара Арены" будет строить новый концессионер Андрей Спирченков: «Сложностей в ИТ очень много, мы проходим через них каждый день» Наталья Соловова: "Чтобы вдохновлять сотрудников разных поколений, нужно понимать, что для каждого из них важно" Авито Работа и Авито Услуги: в ПФО онлайн-курсы помогают увеличить доход в среднем на 35%

Образование Работа и Кадры

Названы победители финала XV международных соревнований по кибербезопасности VolgaCTF 2025

САМАРА. ВОЛГА НЬЮС
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершились юбилейные XV Международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF (Волга ЭсТиЭф) 2025. Победу в финале с впечатляющим отрывом одержала команда LCD (ЭлСиДи). Второе место заняла команда Dvorosec (Дровосек), а третье – LGHAX3s. Весь пъедестал заняли участники из Москвы.

Фото: пресс-служба турнира Volga CTF

Церемонию закрытия посетил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. Он вручил победителям переходящий кубок в виде ладьи.

Финальные соревнования прошли в формате Attack-Defense на кибер-арене, развернутой в отеле «Лотте». В них приняли участие 23 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Брянска, Воронежа, Томска, Омска, Самары, а также гости из Монголии и Беларуси. В течение нескольких часов участники атаковали сервисы соперников, пытаясь «похитить флаги», и одновременно защищали собственные инфраструктуры от нападений.

«VolgaCTF – это не только соревнования, но и уникальная площадка для обмена опытом и развития навыков в области информационной безопасности, – отметил председатель организационного комитета VolgaCTF, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Владислав Сергеев. – Опыт, полученный здесь, бесценен для будущих специалистов».

Мероприятие стало одним из значимых событий для российского и международного ИБ-сообщества. Отборочный онлайн-этап собрал более 600 команд со всего мира.

Перед финалом соревнований 16 и 17 сентября прошла конференция, где с докладами выступили представители ведущих компаний отрасли и независимые эксперты. Трансляции докладов велись в открытом доступе на сайте Volgactf.ru.В них очно приняли участие более 200 человек, а трансляции посмотрели более 3000 зрителей.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5