Общество

Самарцев пригласили принять участие в премии "Человек с большим сердцем"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
22 ноября 2025 года в Москве состоится всероссийская премия "Человек с большим сердцем". Это событие объединит людей, которые не проходят мимо чужой беды, создают новые возможности для других и делают мир вокруг светлее.

Эта премия для:

  • волонтеров, которые дарят свое время и силы ради других
  • благотворителей, которые превращают ресурсы в надежду
  • социальных предпринимателей, создающих проекты для общества
  • учителей, наставников и работников, вкладывающих душу в доброе дело

А также эта премия — для всех неравнодушных граждан, которые каждый день совершают поступки сердцем.

"Мы хотим, чтобы эти истории прозвучали на всю Россию, чтобы их услышали миллионы и вдохновились. Ведь когда один человек делает добро — это пример. Когда тысячи людей объединяются — это движение", - сообщают организаторы.

Более подробную информацию можно узнать на сайте премии.

