Общество

Более 15 тыс. жителей Самарской области стали участниками второго сезона конкурса "Это у нас семейное"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". За три с половиной месяца заявки подал 726 191 человек, из них от Самарской области 15 539 человек.

Фото: Пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

Конкурс в этом году стал частью нацпроекта "Семья". Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 млн руб.на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России. 
Конкурс "Это у нас семейное" снова подтвердил звание самого массового проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"Президент России Владимир Путин не зря назвал проект "Это у нас семейное" самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта "Семья", снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как "Это у нас семейное", вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей родине. Все это делает Россию единой и сильной", — отметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Всего от Самарской области в конкурсе "Это у нас семейное" принимают участие 15 539 человек, это 4473 семейных команды.

"Конкурс "Это у нас семейное" вновь доказал, что нет ничего сильнее семейной поддержки и общих традиций! И это неудивительно, ведь он стал самым народным и душевным проектом на нашей платформе. Для многих семей по всей стране он уже стал доброй традицией, не просто соревнованием, а возможностью стать еще ближе, вместе создать новые теплые воспоминания и открыть в себе и своих близких новые таланты. В этом сезоне к нам присоединился 726 191 человек, это почти на 140 тысяч больше, чем в прошлом году. Приятно видеть, что конкурс объединяет такие разные и дружные семьи — в нем участвуют 196 576 семей из крупных мегаполисов и самых маленьких сел. Самому младшему из наших участников всего пять лет, а старшее поколение представлено настоящими долгожителями. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Окончание приема заявок — это только начало большого и увлекательного пути. Впереди еще две недели дистанционного этапа, где каждой семье предстоит выполнить интересные задания. Вы сможете всем вместе окунуться в мир поэзии на "Пушкинских чтениях" или провести "Кулинарный вечер", лепя пельмени и рассказывая о своих семейных рецептах. Для любителей природы есть задание "Зеленое достижение" — посадить растение и вместе ухаживать за ним, а для самых активных — "Необычная разминка", которая зарядит бодростью и хорошим настроением. Впереди у вас — большой путь, полный открытий и радости совместного творчества. Мы будем с огромным интересом знакомиться с вашими работами, следить за успехами каждой семьи и с нетерпением ждать обратной связи. Делитесь своими историями, становитесь ближе друг к другу, и пусть этот конкурс подарит вам множество счастливых моментов", — отметил генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Большей частью в конкурсе участвуют представительницы прекрасного пола — 61%, мужчины составляют 39%. Около 25% от общего числа участников — родители и законные представители, еще 25% — дети, 16% составляют бабушки и дедушки. Среди участников также более 7500 прабабушек и прадедушек. Представители пяти поколений насчитываются в 959 семьях.

Дистанционный этап завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты задания по различным темам  — творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов Наблюдательного совета и партнеров конкурса.

"Я не понаслышке знаю, как важно в насыщенном и сложном графике находить время для самых близких. Конкурс "Это у нас семейное" — прекрасный повод отложить гаджеты в сторону, увидеть, как горят глаза вашего ребенка, как мудро советует бабушка и как по-новому раскрываются ваши родные, увлеченные общим делом! Такие моменты дарят нам общие воспоминания — самый ценный капитал семьи. От души поздравляю всех, кто решился и стал участником конкурса — вас ждут впечатления на всю жизнь!

Впереди множество интересных заданий, и я желаю семьям согласия и радости от процесса совместного творчества и общения", — отметила российская телеведущая, член Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное" Мария Ситтель.

По итогам дистанционного этапа вскоре будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 г. — в День семьи, любви и верности — состоится финал второго сезона конкурса "Это у нас семейное".

В первом сезоне конкурса "Это у нас семейное" приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное" дал президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы "Россия — страна возможностей" 27 мая.

