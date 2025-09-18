В Самаре ведутся работы по расширению ул. Академика Тихомирова

В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение транспортного сообщения в Куйбышевском районе.

Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с ул. Академика Тихомирова на ул. Народную, ее длина составит 20 метров.

Напомним, для улучшения транспортной доступности в Куйбышевском районе планируют построить новую дорогу, разворотные петли и перенастроить светофоры.

"Строительство полосы разгона при выезде с ул. Академика Тихомирова на Народную ведется за счет смещения тротуара. Сейчас специалисты завершили демонтаж барьерного ограждения, перенесли светофор. Следующий этап — монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия полосы разгона. Если сейчас в утренние часы при пиковых нагрузках время проезда по ул. Академика Тихомирова составляет от 10 до 25 минут, то полоса разгона позволит сократить это время до 5-10 минут и обеспечит беспрепятственный выезд жителей микрорайона Волгарь", — сказал заместитель главы города Самара Евгений Владимирский.

Работы планируют завершить в сентябре.

После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на указанном участке.

Также по поручению главы города Самара Ивана Носкова ведется подготовка к проектированию реконструкции автомобильной дороги по ул. Белорусской: здесь рекомендовано расширение до 4-х полос улиц Народной и Белорусской.