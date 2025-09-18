В Самаре ведутся работы по расширению ул. Академика Тихомирова

В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий, направленных на улучшение транспортного сообщения в Куйбышевском районе.
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с ул. Академика Тихомирова на ул. Народную, ее длина составит 20 метров.
Напомним, для улучшения транспортной доступности в Куйбышевском районе планируют построить новую дорогу, разворотные петли и перенастроить светофоры.
"Строительство полосы разгона при выезде с ул. Академика Тихомирова на Народную ведется за счет смещения тротуара. Сейчас специалисты завершили демонтаж барьерного ограждения, перенесли светофор. Следующий этап — монтаж бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия полосы разгона. Если сейчас в утренние часы при пиковых нагрузках время проезда по ул. Академика Тихомирова составляет от 10 до 25 минут, то полоса разгона позволит сократить это время до 5-10 минут и обеспечит беспрепятственный выезд жителей микрорайона Волгарь", — сказал заместитель главы города Самара Евгений Владимирский.
Работы планируют завершить в сентябре.
После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на указанном участке.
Также по поручению главы города Самара Ивана Носкова ведется подготовка к проектированию реконструкции автомобильной дороги по ул. Белорусской: здесь рекомендовано расширение до 4-х полос улиц Народной и Белорусской.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!