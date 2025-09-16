Самарская область направляет делегацию на Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

Делегация Самарской области отправилась в Нижний Новгород для участия в слете Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября.

Регион на международном форуме представят 15 наиболее активных и перспективных молодых участников, а также восемь волонтеров.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и станет одной из крупнейших молодежных площадок года. Форум объединит около 2 тыс. молодых людей из всех регионов России и 120 зарубежных государств.

В программе слета запланированы образовательные программы, культурные и спортивные мероприятия. Участников ждут встречи с признанными лидерами общественного мнения, экспертами в сфере науки, предпринимательства и медиа.

"Для Самарской области участие в слете - это возможность заявить о регионе на международной арене, познакомиться с молодыми лидерами из других стран и обменяться опытом. Такие события помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами", - отметил руководитель Международного клуба дружбы Самарской области Иван Кистанов.

В ходе работы форума представители Самарской области примут активное участие в дискуссиях и проектных сессиях, представят собственные инициативы и перспективные разработки, установят международные партнерские связи.

По завершении основной программы в Нижнем Новгороде для 200 иностранных участников будет организована региональная программа. Они посетят 10 субъектов Российской Федерации, где познакомятся с культурным наследием и историческими достопримечательностями России.