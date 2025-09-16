16+
Общество

В Самаре продолжится работа по защите бездомных животных и помощь зооприютам

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В областной столице прошло первое заседание Общественного совета федерального партийного проекта Единой России "Защита животного мира" в Самарской области. Мероприятие ознаменовало начало планомерной работы по защите фауны и формированию ответственного отношения к животным в регионе.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"Согласно данным, более 57% российских семей имеют домашних животных, и эта цифра растет. На руках у россиян находятся свыше 70 миллионов питомцев. Это формирует огромный общественный запрос на формирование гуманного и ответственного к ним отношения. Наша цель — дать адекватный ответ на этот запрос в Самарской области", — высокую социальную значимость инициативы отметил координатор проекта в регионе Артем Ильин.

Участники совета, среди которых представители общественности и партнерских организаций, подвели итоги работы проекта с момента его запуска летом 2025 года. Среди ключевых достижений — успешное участие в первом фестивале партийных проектов, организация масштабной акции по сбору кормов для приютов, в рамках которой было передано 450 кг корма для собак, а также лекарства и средства ухода, и проведение профориентационных мероприятий для детей совместно с зоологами и ветеринарами.

Особое внимание — к планам на ближайшие месяцы. Не только проведение круглых столов по актуальным вопросам защиты животных, регулярные выезды в приюты, запуск информационной акции "Возьми друга из приюта" и серия просветительских уроков для школьников.

Центральным событием ближайшего времени станет запуск регионального открытого творческого конкурса "Лучший друг" для учащихся 1-5 классов. С презентацией конкурса выступил директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим  Кануев.

"Конкурс "Лучший друг"  пройдет с 15 сентября по 31 декабря 2025 года, направлен на формирование у детей гуманного и толерантного отношения к животным. Участникам предлагается проявить свои таланты в двух номинациях: "Лучший рисунок" и "Лучшая история про питомца". Лучшие работы будут представлены на выставке в Самарской губернской думе и опубликованы в партнерских СМИ", — пояснил Кануев.

Кроме того, был утвержден состав Общественного совета и обсуждено участие представителей от региона в предстоящем Первом Всероссийском съезде защитников животных в октябре 2025 года.

