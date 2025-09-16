16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На кладбище "Вознесенское" в Самаре появится воинский участок В Самарской области продолжает расти число заболевших коронавирусом Участник "Школы героев" работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте В Жигулевске хотят построить спортивно-туристический комплекс с йога-домами Не только выявить, но и преодолеть: теперь Центры здоровья помогают в борьбе с факторами риска

Общество

В областной библиотеке откроется выставка портретов погибших участников СВО

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 17 сентября, в 13:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка портретов "В сердце и памяти" (6+).

На площадке "Сила в правде" СОУНБ открылась первая выставка портретов погибших участников СВО в рамках проекта "В сердце и памяти", получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Филиал Госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области и Самарское отделение Союза художников России выступили партнерами для реализации этого проекта, чтобы увековечить память погибших.

Это не просто картины — это 40 судеб и 40 взглядов, которые смотрят с полотен. Это портреты уроженцев Самарской области, которые приняли участие в СВО и отдали свои жизни, защищая будущее, ценности и родину.

Художники из Самары и Тольятти, среди которых ветеран СВО Роман Михеев, вложили в эти работы не только мастерство, но и частицу своей души, чтобы зрители могли увидеть этих людей не просто как солдат, а как личностей — сильных, смелых, настоящих. Они были разными: летчиками и санитарами, мобилизованными и кадровыми офицерами, добровольцами и контрактниками. Их объединило одно — беспрецедентное мужество, чувство долга и беззаветная любовь к отечеству. Они не искали славы. Они просто делали то, что считали нужным. Их сила была в правде, в любви к своей земле и к своим близким.

Художники, принявшие участие в проекте: Абраменкова О. Н., Анчуков Д. Н., Баранов П. Р., Егорова Л. А., Есипова А. С., Ковалева Д. С., Круглов Т. В., Кузина С. Г., Мантров Д. Ю., Михеев Р. Б., Мищенко-Сапсай С. Б., Рассказов М. В., Романов В. Б., Скачкова Т. Н., Уткин Е. А., Чибрикова Н. А. (NATASHA RAVI), Шамин В. А.

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Самара отметила свой День Рождения

Самара отметила свой День Рождения

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5