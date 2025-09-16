В областной библиотеке откроется выставка портретов погибших участников СВО

В среду, 17 сентября, в 13:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка портретов "В сердце и памяти" (6+).
На площадке "Сила в правде" СОУНБ открылась первая выставка портретов погибших участников СВО в рамках проекта "В сердце и памяти", получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Филиал Госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области и Самарское отделение Союза художников России выступили партнерами для реализации этого проекта, чтобы увековечить память погибших.
Это не просто картины — это 40 судеб и 40 взглядов, которые смотрят с полотен. Это портреты уроженцев Самарской области, которые приняли участие в СВО и отдали свои жизни, защищая будущее, ценности и родину.
Художники из Самары и Тольятти, среди которых ветеран СВО Роман Михеев, вложили в эти работы не только мастерство, но и частицу своей души, чтобы зрители могли увидеть этих людей не просто как солдат, а как личностей — сильных, смелых, настоящих. Они были разными: летчиками и санитарами, мобилизованными и кадровыми офицерами, добровольцами и контрактниками. Их объединило одно — беспрецедентное мужество, чувство долга и беззаветная любовь к отечеству. Они не искали славы. Они просто делали то, что считали нужным. Их сила была в правде, в любви к своей земле и к своим близким.
Художники, принявшие участие в проекте: Абраменкова О. Н., Анчуков Д. Н., Баранов П. Р., Егорова Л. А., Есипова А. С., Ковалева Д. С., Круглов Т. В., Кузина С. Г., Мантров Д. Ю., Михеев Р. Б., Мищенко-Сапсай С. Б., Рассказов М. В., Романов В. Б., Скачкова Т. Н., Уткин Е. А., Чибрикова Н. А. (NATASHA RAVI), Шамин В. А.
