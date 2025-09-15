Начало недели в Самарской области будет туманным

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды. По данным синоптиков, в Самарской области с 15 по 17 сентября ожидается теплая, но туманная погода.
В понедельник, 15 числа, в Самаре переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2…7 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C. В утренние часы в регионе был объявлен желтый уровень опасности. Причиной стал сильный туман при видимости 500 метров и менее.
Туман ожидается и в последующие дни. Так, 16 и 17 сентября в регионе прогнозируется малооблачная погода без осадков, но ночью и утром местами ожидается туман. Ветер неустойчивый слабый, температура воздуха в ночные часы +4…+9 °C, днем воздух прогреется до +17…+22 °C.
