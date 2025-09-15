16+
Общество

Самарская команда "Наше время" поборется в финале всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Волгограде

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда "Наше время" самарского военно-патриотического клуба "Гвардия" представляет Самарскую область на финале всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". Мероприятие стартовало 15 сентября в городе-герое Волгограде и продлится до 22 сентября.

Фото: "Движение Первых" Самарской области

В финале принимают участие сильнейшие отряды из всех субъектов РФ, победившие в региональных этапах и прошедшие окружные сборы, а также команды иностранных государств и ведомственных организаций.

Всероссийская военно-патриотическая игра "Зарница 2.0" — масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий. Она включает мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Игра реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети". Организаторами выступают Движение Первых совместно с Движением "ЮНАРМИЯ" и Центром "ВОИН". Федеральным партнером выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей.

"Зарница 2.0. — не просто знакомая и любимая многими игра из детства. Движение Первых создало уникальный синтез проверенных временем традиций и передовых образовательных технологий. В этом году в проекте приняли участие более 70 тысяч школьников и студентов СПО со всей Самарской области. Участники осваивали современные компетенции — от управления беспилотными летательными аппаратами до тактических навыков с использованием лазертаг-оборудования. Особенно важно, что "Зарница 2.0" не только сохраняет свою главную миссию — воспитание патриотизма, командного духа и гражданской ответственности у подрастающего поколения, но делает это на языке, понятном современной молодежи", — говорит председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Участие в проведении финала Игры примут ветераны боевых действий и участники Специальной военной операции. Именно они придают особое значение "Зарнице 2.0" — передают ребятам необходимые знания и умения. Прямое общение с героями служит для участников важным источником мотивации и вдохновения. А для самих ветеранов участие в проекте становится возможностью вернуться к общественной деятельности и внести свой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.
Самарская команда "Наше время", состоящая из десяти человек, доказала свое право на участие в финале, одержав победу на региональном этапе в Самаре и показав выдающиеся результаты на окружных сборах. Она вошла в топ-10 команд всей России.

"Для нас большая честь защищать знамя Самарской области на легендарной сталинградской земле. Мы — сплоченная команда из десяти бойцов, готовая доказать свое мастерство, силу и волю к победе. Мы не подведем наш регион и готовы служить примером настоящего патриотизма", — отмечает военкор отряда "Наше время" Анна Коваленко.

Ключевым событием финала станет большая военно-тактическая игра. Ребята разделятся на тактические единицы — взводы, роты, армии и пройдут дисциплины. Среди них комбинированный марш, состязания специалистов, военно-тактическая игра и финальный бой.

"Зарница 2.0" — это уникальный формат, созданный на базе советской военно-патриотической игры, который быстро распространяется по всей стране и помогает ребятам развивать тактическое мышление, навыки ориентирования, командную работу и работу с современным снаряжением. Участники игры на практике показывают готовность защищать Родину, учатся принимать ответственные решения и ценить важность каждого действия.

Ветераны СВО, которые выступают в роли инструкторов и наставников, передают свой опыт и помогают воспитывать у молодежи такие качества, как честь, верность присяге и любовь к Родине. Игра уже зарекомендовала себя как важный и востребованный проект, который может стать основой для создания сильного сообщества молодых, активных и патриотично настроенных ребят.

