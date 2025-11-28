Делегации из Самарской области примут участие в Кремлевском благотворительном кадетском бале

10 декабря 3400 юношей и девушек станут участниками Х юбилейного Международного кремлевского благотворительного кадетского бала — МБКБ 2025, который уже вписан в Книгу рекордов России с фиксацией наибольшего количества кадетов — участников мероприятия на одно площадке.

Среди участников бала — делегации из нескольких образовательных учреждений Самарской области: военно-патриотического клуба "Кадеты Авиации" им. Героя России генерал-майора Т. А. Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", военно-патриотического клуба "Звездный десант" Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом им. Героя Советского Союза З. А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е. А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса МВД РФ, школы № 177, школы № 1 Нефтегорска.

МБКБ 2025 года проводится при поддержке президента РФ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь года Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции.

В качестве почетных гостей МБКБ 2025 приглашены Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, представители зарубежных посольств и консульств.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин высоко оценивает значимость проекта в деле укрепления патриотического воспитания молодежи и воспитания традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения культурных дружественных молодежных связей среди молодежи РФ, бывших стран СНГ и дружественных нам стран зарубежья.

В своих приветствиях участникам бала президент России отмечает благую цель проекта: "стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к нашим историческим, культурным традициям", а также подчеркивает, что проект "послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна. И, конечно, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества".

Руководитель проекта Международный кремлевский благотворительный кадетский бал, президент Благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова: "Участники МБКБ 2025 — это кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодежных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. У большинства ребят родные и близкие выполняют свой долг по защите родины в зоне Специальной военной операции. Также в мероприятии примут участие 272 иностранных граждан — представители молодежи из 62 двух стран мира".

Председатель координационного комитета МБКБ, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов: "Преемственность поколений — залог успешного будущего. Учащиеся в кадетских корпусах, уже сегодня являются достойной сменой героев, которые защищали свое отечество в трудные времена и приумножали славу отчизны, не только в ратном деле, но и в науках, искусствах, в общественных делах и спорте. Многие из выпускников стали участниками специальной военной операции, награждены государственными наградами и являются примером для порастающего поколения, Героями Отечества".

В программе мероприятия присутствуют классические бальные композиции: полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французская и московская кадрили, мазурка, полька, вальс-миньон, краковяк. Участники заранее готовятся и показывают удивительное мастерство и легкость, девушки готовят изысканные наряды, юноши строги в великолепии мундиров и эполет.

Руководитель проекта, Юлия Кирпичникова, анонсировала в рамках бала насыщенную программу. Кульминацией церемонии открытия МБКБ 2025 станет масштабное событие: все участники совместно исполнят песню, специально написанную для кадетов членом попечительского совета МБКБ, заслуженным артистом России и депутатом Госудумы Денисом Майдановым. Эта композиция уже успела стать народной в кадетской среде, объединив сердца кадет со всей страны. Выступление будет представлено Денисом Майдановым на официальную фиксацию в качестве рекорда России по самому массовому единовременному исполнению песни. В рамках культурной программы участники МБКБ 2025 побывают в Центральном музее ВС РФ и в Музее Победы.

Организатор Патриотического проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" — Благотворительный фонд Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ.