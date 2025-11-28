В Самарскую область вернулись победители и призеры XXV летних Сурдлимпийских игр

С 15 по 26 ноября в Японии в Токио проходили XXV летние Сурдлимпийские игры. В нейтральном статусе в них приняли участие спортсмены сборной России по спорту глухих. Россию представляли 36 спортсменов. Они были допущены только к соревнованиям в индивидуальных видах спорта.

Из 36 россиян шестеро представляли Самарскую область. Владислав Абрамов, тренирующийся у Дамира Нургалеева и Светланы Дорофеевой, выступил в соревнованиях по теннису. Егор Гаврилов, Алексей Кудрин, Елизавета Бавыкина, Александра Евдокимова и Анна Порецкова приняли участие в соревнованиях по велосипедному спорту. Тренеры наших велосипедистов — Иван Пестов, Кирилл Пестов, Александр Баленков и Александр Хаустов.

По итогам XXV летней Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали 40 наград: 29 золотых, восемь серебряных и три бронзовых медали. На счету спортсменов Самарской области восемь медалей: пять золотых, одна серебряная и две бронзовых.

Успешно выступили велосипедисты — воспитанники государственных и муниципальных спортивных школ Самарской области: областной СШОР № 7 им. Владимира Петрова, самарской СШОР № 15 "Виктория" и тольяттинской СШОР № 9 "Велотол". Алексей Кудрин стал двукратным чемпионом Сурдлимпиады, выиграв обе гонки в соревнованиях по велоспорту в маунтинбайке. Он был быстрейшим в гонках шорт-трек и кросс-кантри. Анна Порецкова стала победительницей в шорт-треке и бронзовым призером в кросс-кантри. Елизавета Бавыкина выиграла гонку кросс-кантри и стала бронзовым призером в шоссейной групповой гонке. Егор Гаврилов стал вторым в групповой велогонке-шоссе.

Отличный результат показал и теннисист Владислав Абрамов, воспитанник тольяттинской СШОР № 6 "Теннис". В мужском парном разряде в паре с Дмитрием Долженковым из Казани Владислав Абрамов стал победителем игр, а в смешанном парном разряде с Анастасией Ласицей из Калининграда дошел до полуфинала.

"Сурдлимпиада в Токио была второй по счету в моей жизни, и это было здорово. Организация очень высокого уровня, все очень понравилось. Отмечу, что появилось много новых достойных ребят. Жаль, из-за плотного турнирного графика не успели как следует познакомиться с культурой страны", — прокомментировал Владислав Абрамов.

27 ноября сурдлимпийская сборная России вернулась из Токио в Москву, а ночью 28 ноября наши спортсмены прибыли в аэропорт "Курумоч".

В аэропорту их встречали родные и близкие, тренеры, председатель Спортивной федерации спорта глухих Самарской области Сергей Доркичев, руководитель Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта минспорта Самарской области Светлана Кузьмина, специалисты ЦАФКАС, а также учащиеся тольяттинской школы-интерната для детей с нарушением слуха.

Развитие адаптивного спорта — одна из приоритетных задач в политике государства. Она учтена в рамках принятой губернатором Вячеславом Федорищевым стратегии социально-экономического развития Самарской области.

В регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, в котором развиваются четыре вида спорта: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, функционируют спортивные секции, в которые активно привлекаются ветераны боевых действий, в том числе участники СВО. В рамках региональной программы "Мастер спорта" для спортсменов сборных Самарской области по адаптивным видам спорта закупается специализированное спортивное оборудование и экипировка. Кроме того, победители и призеры Сурдлимпиады получат единоразовые денежные премии губернатора Самарской области за показанные результаты.