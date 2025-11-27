"Семья — источник вдохновения": в Самарской области чествовали матерей

В четверг, 27 ноября 2025 года, в Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Матери. Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона.

Среди них были мамы, отмеченные федеральными и региональными наградами за выдающиеся заслуги в воспитании детей, многодетные и приёмные семьи, а также семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 24 женщины получили знаки отличия "Материнская доблесть" I и II степени.

Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.

"Мама — это самое ласковое, доброе и светлое слово, которое идёт с человеком всю жизнь. Дорогие мамы, огромное спасибо за ваш труд, любовь и терпение, за ваш вклад в будущее детей, которые становятся полноценными гражданами нашей великой страны", — поздравил женщин вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов.

С 2025 года Самарская область включилась в реализацию нового национального проекта "Семья", направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни российских семей. В настоящее время в регионе семьям с детьми предоставляется 42 меры социальной поддержки, включая пять новых, введённых по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Также губернатор объявил 2025-й год и последующее десятилетие в Самарской области Годами многодетной семьи. "За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч", — сказал ранее руководитель региона.

В Самарской области 25 матерей удостоены звания "Мать-героиня", в том числе в советское время. 17 семей награждены президентским орденом "Родительская слава", 19 — медалью ордена. С 2007 года более 5 тысяч женщин получили знак отличия "Материнская доблесть".

"Семья — это самое главное для меня, источник вдохновения и радости. Важно проводить время вместе — это сближает. Например, наша ежедневная и любимая традиция — это ужин всей семьёй", — поделилась своим рецептом счастливой семьи мама пятерых детей Татьяна Соколова из Самары. Сегодня в торжественной обстановке ей вручили знак отличия "Материнская доблесть" II степени.