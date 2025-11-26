В старом городе автобусы № 34 из-за ремонта изменили маршрут

В Самаре в связи с ремонтными работами на пересечении ул. Фрунзе и ул. Некрасовская изменена схема движения автобусов № 34.
В направлении "из города" объезд автобусов осуществляется по ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, сообщает городской департамент транспорта.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru