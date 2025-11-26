В старом городе автобусы № 34 из-за ремонта изменили маршрут

В Самаре в связи с ремонтными работами на пересечении ул. Фрунзе и ул. Некрасовская изменена схема движения автобусов № 34.

В направлении "из города" объезд автобусов осуществляется по ул. Куйбышева, ул. Льва Толстого, ул. Фрунзе, сообщает городской департамент транспорта.