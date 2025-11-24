Шесть просветителей из Самарской области стали победителями всероссийского конкурса Знание.Лектор

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров прошел финал юбилейного пятого сезона всероссийского конкурса Знание.Лектор. Мероприятие стало самым масштабным финалом за историю конкурсных проектов Общества "Знание". Были награждены 126 победителей из 53 регионов страны. Их список доступен на сайте проекта Знание.Лектор. 22 финалиста получили призы от партнеров конкурса.

Среди победителей конкурса Знание.Лектор — шесть представителей Самарской области. Напомним, председатель наблюдательного совета Общества "Знание" в Самаре, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что увеличение количества лекторов Общества "Знание" и масштабирование проектов на территории региона — залог развития деятельности общества и гарантия того, что большее количество ребят смогут воспользоваться просветительскими программами Общества.

В номинации "Единство народов России" Всероссийского конкурса победу одержала Дина Шустова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея "Технический" городского округа Самара. В конкурсе Знание.Лектор она выступала с лекциями про единство народов России. Победителем стала и Наталья Пасечник, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Школы № 74 г. Тольятти. Награду им вручил начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Андрей Поляков.

В номинации "Экология и туризм" победу одержал Павел Покровский, заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель регионального штаба Народного фронта; а также Владислав Радьков, заведующий отделом ИТ-Кафедры Регионального центра трудовых ресурсов, финалист конкурса "Лидеры России" и обладатель благодарности губернатора Самарской области. Награду им вручил член президиума и глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей Научно-экспертного Совета Совбеза Российской Федерации Николай Лишин.

"Финал конкурса "Знания" прошел в условиях максимальной конкуренции. Команда Самарской области показала высокие результаты, что несомненно говорит о серьезной и системной работе регионального отделения Общества. Именно это позволило нам финалистам проявить свои практические навыки в полном объеме", — поделился Павел Покровский.

Также победу одержал Иван Игнатов, бизнес-тренер, член Ассоциации спикеров СНГ, организатор конкурса "Баттл спикеров" и лектор общества "Знание". В конкурсе Знание.Лектор он выступал с лекциями про карьеру и саморазвитие. Награду победителю конкурса вручил генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Наконец, среди победителей конкурса Знание.Лектор — Максим Зрютин, вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сертифицированный психотерапевт и преподаватель, автор образовательных программ и лекторий. Он провел более 11 тыс. лекций в 40+ городах России, занимаясь популяризацией современной психотерапии и научного подхода к ментальному здоровью. В конкурсе Знание.Лектор он выступал с лекциями про науку и технологии. Награду ему также вручил Максим Древаль.

"Пятый сезон Знание.Лектор стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях — в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно — есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо — за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране", — подчеркнул генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом "Знание" на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора. Участники номинации "Юный лектор" получили куб из белого мрамора и образовательную систему конструирования "РОБИ" от конкурса "Родная Игрушка". Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.

По итогам конкурсных испытаний партнеры конкурса подготовили специальные призы. Шесть конкурсантов получили сертификаты на технику от особой экономической зоны "Алабуга". Директор департамента прикладной литературы издательства АСТ, руководитель АСТ Нонфикшн Евгения Ларина вручила двум конкурсантам сертификаты на издание собственной книги. Руководитель отдела анимационных и развлекательных программ компании "ВодоходЪ" Артем Долгих подарил шести финалистам сертификаты на круиз с возможностью проведения лекций на борту. Директор по работе с государственным сектором цифровой образовательной платформы "Алгоритмика" Станислав Косарев вручил пяти финалистам сертификаты на цифровую образовательную прокачку. Директор по маркетингу Ювелирного дома Cassiopea Игорь Зимин вручил трем конкурсанткам авторские украшения Cassiopea, созданные специально для Всероссийского конкурса Знание.Лектор.

В финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России. За три дня в Москве они прошли конкурсные испытания и просветительскую программу: для финалистов выступили актёр, режиссёр, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" Егор Бероев, тренер по публичной речи, речевой культуре и коммуникациям, автор книги "Короче говоря", лауреат ТЭФИ Тамара Карташева, а также профессор, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок. Многоступенчатый отбор длился с апреля 2025 года: за это время было проведено свыше 3,2 тыс. лекций по всей стране.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания "Звезда" и медиахолдинг "ФедералПресс". Партнерами выступают особая экономическая зона "Алабуга", издательство АСТ Нонфикшн, компания "ВодоходЪ", цифровая образовательная платформа "Алгоритмика" и ювелирный дом Cassiopea.