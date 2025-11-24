Загородную часть магистрали Центральная откроют 3 декабря

Участок магистрали Центральная от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе планируется ввести в эксплуатацию 3 декабря. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Шабалатов на оперативном совещании правительства Самарской области в понедельник, 24 ноября.

"Объект полностью готов. Объект получился хороший, высокого качества", - отметил зампред правительства области.

Напомним, ранее в качестве даты ввода неофициально озвучивалось 30 ноября.

Загородный участок магистрали Центральная служит первым этапом ее строительства. Он состоит из четырех-шести полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях (в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями), тротуарами, улично-дорожным освещением.

"У нас прошел госэкспертизу второй этап. Это порядка пяти километров. Если мы его реализуем, то обвяжем определенные улицы, которые предоставят автотранспорту возможность переезжать с Московского шоссе, с улицы Ново-Садовой, что позволит снять нагрузку на улично-дорожную сеть", - сообщил Виталий Шаболатов.

Городскую часть магистрали, которая пройдет по пр. Карла Маркса, планируется построить в рамках концессии. Сейчас известно о двух претендентах на ее реализацию.