Загородную часть магистрали Центральная откроют 3 декабря

Участок магистрали Центральная от Обводной города Самары до Ракитовского шоссе планируется ввести в эксплуатацию 3 декабря. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Шабалатов на оперативном совещании правительства Самарской области в понедельник, 24 ноября.
"Объект полностью готов. Объект получился хороший, высокого качества", - отметил зампред правительства области.
Напомним, ранее в качестве даты ввода неофициально озвучивалось 30 ноября.
Загородный участок магистрали Центральная служит первым этапом ее строительства. Он состоит из четырех-шести полос движения с двумя транспортными развязками в разных уровнях (в районе Петра Дубравы и пересечения с железнодорожными путями), тротуарами, улично-дорожным освещением.
"У нас прошел госэкспертизу второй этап. Это порядка пяти километров. Если мы его реализуем, то обвяжем определенные улицы, которые предоставят автотранспорту возможность переезжать с Московского шоссе, с улицы Ново-Садовой, что позволит снять нагрузку на улично-дорожную сеть", - сообщил Виталий Шаболатов.
Городскую часть магистрали, которая пройдет по пр. Карла Маркса, планируется построить в рамках концессии. Сейчас известно о двух претендентах на ее реализацию.
