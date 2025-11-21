Режиссер Клим Шипенко выступит перед школьниками Самарской области

Встреча с лектором Российского общества "Знание", режиссером, сценаристом, актером Климом Шипенко состоится 24 ноября в школе №1 "Образовательный центр пгт Смышляевка" Самарской области (ул. Олега Пешкова, 1, пгт Стройкерамика).

Литературный клуб учебного заведения вошел в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы - популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Клим Шипенко выступит с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнают, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А еще сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.