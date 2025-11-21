Из-за футбольных матчей в Самаре усилят работу общественного транспорта

В Самаре в рамках 16-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025–2026 гг. состоятся два футбольных матча до конца этой недели. На поле стадиона "Солидарность Самара Арена" 21 ноября в 19:30 встретятся команды "Акрон" и "Сочи", а 23 ноября в 14:00 состоится домашний матч команд "Крылья Советов" и "Ростов".

Работа общественного транспорта будет усилена.

В период с 17:30 до 22:00 21 ноября, а также с 12:00 и до 16:30 23 ноября перевозчики обеспечат непрерывный контроль за бесперебойной работой муниципальных трамвайных маршрутов № 5, № 7 (работает в будние дни), № 11, № 12 (курсируют только в выходные дни), а также №№ 22, 24, 25 и проходящих в районе стадиона автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51, 67, 83. По окончании матчей развоз зрителей будет осуществляться следующим образом:

— к окончанию матча 21 ноября в 21:30 на остановку "Самара Арена" МП "Трамвайно-троллейбусное управление" подаст дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайных маршрутах №№ 5 и 7, в том числе запланированы низкопольные трамваи;

— с 16:00 23 ноября развоз зрителей наземным городским электротранспортом будет осуществляться с остановки "Самара Арена", где пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи маршрутов №№ 5, 11 и 12, включая низкопольный транспорт;

— в 21:30 21 ноября и в 16:00 23 ноября на площадку в район "Мерседес-центра" на дублере Московского шоссе компания "Самара Авто Газ" подаст восемь дополнительных автобусов маршрутов №№ 1, 34, 41 и 67, которые отправятся по направлению "в город";

— к 21:30 21 ноября и к 16:00 23 ноября на остановку "Улица Дальняя" перевозчик "Самара-Авто Газ" дополнительно подаст два автобуса маршрутов №№ 1 и 67, которые поедут в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Отметим, что 23 ноября перед матчем автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать непосредственно на территорию стадиона.