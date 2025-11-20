16+
Общество

В Самаре скончался молодой иерей Дионисий Давыдов

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Скоропостижно скончался 34-летний бывший настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Самаре, заштатный клирик, иерей Дионисий Давыдов, сообщает Самарская епархия.

Его родные рассказали "Самарской газете", что причиной смерти стал обширный инфаркт.

Священнослужителя обнаружили без сознания рядом с больницей. По данным источников, он умер от переохлаждения. Родственница Дионисия Давыдова сообщила, что он пролежал в кустах возле медицинского учреждения два дня и был какое-то время живым. Накануне мать погибшего объявила его в розыск.

Прощание с иереем Дионисием прошло в храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" 19 ноября, его похоронили на монастырском кладбище.

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

