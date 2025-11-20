В Самаре скончался молодой иерей Дионисий Давыдов

Скоропостижно скончался 34-летний бывший настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Самаре, заштатный клирик, иерей Дионисий Давыдов, сообщает Самарская епархия.

Его родные рассказали "Самарской газете", что причиной смерти стал обширный инфаркт.

Священнослужителя обнаружили без сознания рядом с больницей. По данным источников, он умер от переохлаждения. Родственница Дионисия Давыдова сообщила, что он пролежал в кустах возле медицинского учреждения два дня и был какое-то время живым. Накануне мать погибшего объявила его в розыск.

Прощание с иереем Дионисием прошло в храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" 19 ноября, его похоронили на монастырском кладбище.