16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских бойцов студотрядов отметили на закрытии 66-го трудового семестра В Самаре скончался молодой иерей Дионисий Давыдов На новогодние праздники из Самары до Адлера пустят дополнительный поезд Стало известно, как украсят самарскую набережную к Новому году Самарцам предлагают присоединиться к коллективному иску для возврата денег за концерт Олега Майами

Общество

Стало известно, как украсят самарскую набережную к Новому году

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новые новогодние украшения подготовлены для оформления самарской набережной. Также обсуждается возможность восстановления катка, который заливался на I очереди набережной в районе Некрасовского спуска в советское время.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную елку, смонтируют электрогирлянды "Бахрома" и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тыс. кв. м вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно. В ледовой локации украсят девять елей.

Ближе к бассейну ЦСКА разместится световой фонтан. Также в этой зоне установят светодиодный проектор с гобо-слайдами - на снегу будут воспроизводиться изображения диаметром пять метров.

На III очереди набережной под Ленинградским спуском предусмотрены светодиодные украшения "Шарики", ими задекорируют периметр площадки у фонтана "Самара". Детскую площадку дополнительно осветят с помощью четырех мультиколорных RGB-прожекторов - подсветку направят на деревья.

На IV очереди набережной, в районе "Ладьи", деревья рядом с амфитеатром подсветят светодиодными гирляндами. Они будут обрамлять и спуск от памятника князю Владимиру к Волге.

К декабрю на набережной разместятся фотозоны, уличные маркеты с едой и горячими напитками. Для жителей и гостей города будет работать "Почта Деда Мороза", сообщает пресс-служба городской администрации. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Фото на сайте

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30