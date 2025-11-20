Стало известно, как украсят самарскую набережную к Новому году

Новые новогодние украшения подготовлены для оформления самарской набережной. Также обсуждается возможность восстановления катка, который заливался на I очереди набережной в районе Некрасовского спуска в советское время.
На II очереди под Маяковским спуском установят 12-метровую искусственную елку, смонтируют электрогирлянды "Бахрома" и новые элементы иллюминации. Каток площадью около 4 тыс. кв. м вновь зальют на дорожках от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска и обратно. В ледовой локации украсят девять елей.
Ближе к бассейну ЦСКА разместится световой фонтан. Также в этой зоне установят светодиодный проектор с гобо-слайдами - на снегу будут воспроизводиться изображения диаметром пять метров.
На III очереди набережной под Ленинградским спуском предусмотрены светодиодные украшения "Шарики", ими задекорируют периметр площадки у фонтана "Самара". Детскую площадку дополнительно осветят с помощью четырех мультиколорных RGB-прожекторов - подсветку направят на деревья.
На IV очереди набережной, в районе "Ладьи", деревья рядом с амфитеатром подсветят светодиодными гирляндами. Они будут обрамлять и спуск от памятника князю Владимиру к Волге.
К декабрю на набережной разместятся фотозоны, уличные маркеты с едой и горячими напитками. Для жителей и гостей города будет работать "Почта Деда Мороза", сообщает пресс-служба городской администрации.
