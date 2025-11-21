16+
Общество

30 дополнительных мест в финале конкурса "Это у нас семейное" выделены полуфиналистам

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Для участников конкурса "Это у нас семейное", допущенных до окружных полуфиналов, в семейных аккаунтах на сайте этосемейное.рф открылись дополнительные задания. Их выполнение даст еще одну возможность тем участникам, которые после своего полуфинала не станут его победителями, войти в число финалистов.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Впервые для семейных команд, участвующих в окружных полуфиналах конкурса "Это у нас семейное", появилась дополнительная возможность попасть в финал. Выполнение дополнительных необязательных заданий поможет семьям улучшить свой результат, показанный на полуфинале, если по итогам семье не хватит баллов для победы. Задания уже доступны каждой команде, вышедшей в полуфинал, независимо от даты его проведения.

"Дополнительные задания — уникальная возможность этого сезона для команд. Их прохождение может открыть семьям, которым не удалось стать лучшими в окружном полуфинале, дорогу в финал. Мы предусмотрели 30 дополнительных мест для тех, кто справится с этими заданиями лучше всего. Начинать участвовать можно в любое время — даже до проведения своего окружного полуфинала. Но часть заданий будет доступна ограниченное время, поэтому советуем заглядывать в семейный аккаунт как можно чаще. Самое главное, что участие не только позволит семье получить возможность стать финалистом, но и снова собраться теплым семейным кругом, чтобы провести время вместе. Поэтому призываю наших дорогих участников скорее присоединяться, чтобы успеть выполнить как можно больше разносторонних заданий и снова погрузиться в эту особую атмосферу", — отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

По итогам выполнения дополнительных заданий будет сформирован общий рейтинг семейных команд. В нем будут учитываться результаты, которые семьи показали на полуфинале, а также количество баллов, заработанных за выполнение дополнительных заданий. 30 семей, оказавшиеся в топе рейтинга, будут приглашены в финал. Их фамилии станут известны после завершения всех полуфиналов.

"Когда объявили, что будут выделены дополнительные места в финале, мы очень обрадовались. Мы были настроены на победу, но сильно переживали и не смогли сосредоточиться, для нас это был первый опыт участия вместе всей семьей. Так что для нас стало большой радостью, что мы можем дальше проходить испытания! А от самого полуфинала мы под большим впечатлением. Спасибо за эти возможности!" — сказала семья Альдиевых-Костоевых из Республики Ингушетия.

Творческие, игровые, интеллектуальные испытания будут публиковаться в семейных аккаунтах поэтапно с 19 ноября 2025 года по 10 мая 2026 года. Так, первым для выполнения открылось задание "Семейные мемы", где необходимо придумать три собственных оригинальных изображения, отражающих особенности и забавные ситуации в жизни семьи.

"Идея с дополнительными заданиями и местами в финал — отличная! Мы не отчаиваемся, верим в свой успех. Атмосфера конкурса необыкновенная, мы никогда не были на мероприятиях такого масштаба. Конкурс сделан удивительными людьми, мы хотим продолжать. А если даже не получится, то это, как минимум, отличный повод провести время вместе", — отметили Атарщиковы-Костомаровы из Астраханской области.

Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" проходят с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Следующие очные мероприятия состоятся в Екатеринбурге для участников из УФО и Новосибирске — для участников из СФО. Всего на участие во втором сезоне конкурса "Это у нас семейное" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.

Финал конкурса "Это у нас семейное" пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. В 2025 году конкурс "Это у нас семейное" стал частью национального проекта "Семья".

