Самарский Росреестр принял участие в VIII межрегиональном форуме по недвижимости

21 НОЯБРЯ.
Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в Межрегиональном форуме по недвижимости Приволжского федерального округа, организованного Тольяттинской Гильдией Риэлторов. На мероприятии собрались специалисты из 63-го региона, а также городов ПФО. Межрегиональный форум стал площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

Перед представителями риэлторских компаний, банковского сообщества, оценочных и страховых компаний, застройщиков, кадастровых инженеров, оценщиков, геодезистов, юристов, нотариусов выступила заместитель начальника Центрального отдела Управления Росреестра по Самарской области Людмила Михеева. Ее доклад был посвящен изменениям федерального законодательства за 2025–2026 гг. В частности таким аспектам:

  • установлению запрета на оборот земельных участков без обозначенных в ЕГРН границ;
  • обязательном предоставлении юридическими лицами заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав исключительно в электронном виде;
  • правилам строительства, регистрации и использования недвижимости по принципу: "построил-оформи".

По окончании мероприятия председатель образовательного комитета Тольяттинской Гильдии Риэлторов Татьяна Пичкурова поблагодарила самарский Росреестр за полезную информацию, отметив своевременность и актуальность рассмотренных вопросов: "Ежегодный форум является отличной площадкой для профессионального общения и обсуждения современного рынка недвижимости, обмена опытом. Уверена, что просветительская деятельность Росреестра положительно повлияет на качество оказания риэлторских услуг, будет способствовать укреплению партнерских отношений между риэлторским сообществом и самарским Росреестром".

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

