Самарский Росреестр принял участие в VIII межрегиональном форуме по недвижимости

Управление Росреестра по Самарской области приняло участие в Межрегиональном форуме по недвижимости Приволжского федерального округа, организованного Тольяттинской Гильдией Риэлторов. На мероприятии собрались специалисты из 63-го региона, а также городов ПФО. Межрегиональный форум стал площадкой для профессионального общения и обсуждения проблем современного рынка недвижимости, обмена опытом.

Перед представителями риэлторских компаний, банковского сообщества, оценочных и страховых компаний, застройщиков, кадастровых инженеров, оценщиков, геодезистов, юристов, нотариусов выступила заместитель начальника Центрального отдела Управления Росреестра по Самарской области Людмила Михеева. Ее доклад был посвящен изменениям федерального законодательства за 2025–2026 гг. В частности таким аспектам:

установлению запрета на оборот земельных участков без обозначенных в ЕГРН границ;

обязательном предоставлении юридическими лицами заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав исключительно в электронном виде;

правилам строительства, регистрации и использования недвижимости по принципу: "построил-оформи".

По окончании мероприятия председатель образовательного комитета Тольяттинской Гильдии Риэлторов Татьяна Пичкурова поблагодарила самарский Росреестр за полезную информацию, отметив своевременность и актуальность рассмотренных вопросов: "Ежегодный форум является отличной площадкой для профессионального общения и обсуждения современного рынка недвижимости, обмена опытом. Уверена, что просветительская деятельность Росреестра положительно повлияет на качество оказания риэлторских услуг, будет способствовать укреплению партнерских отношений между риэлторским сообществом и самарским Росреестром".