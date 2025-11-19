На маршруте № 89 в Самаре введут фиксированный тариф и льготы

В Самаре коммерческий автобусный маршрут № 89, который пролегает от ул. Дзержинского до насосно-фильтровальной станции (НФС) и охватывает более 50 остановок, переведут на фиксированную стоимость проезда.

"По просьбам жителей ускорим переход на единую регулируемую систему маршрута № 89. Соответственно, будет зафиксирована стоимость проезда и начнут действовать льготы. Изменится и класс автобусов — подберем наиболее подходящий после анализа пассажиропотока и дорожной инфраструктуры на всем маршруте следования", — сообщил глава Самары Иван Носков.

Протяженность маршрута № 89 составляет около 23 км. Автобусы подъезжают к трем станциям метро и автостанции "Аврора", школам № 139 и № 149, Самарскому областному клиническому онкодиспансеру и Самарскому областному кардиодиспансеру. Остановки предусмотрены также у стадиона "Металлург", завода "Металлург", Дома дружбы народов, площади Мочалова, сквера Санфировой, комплекса профилакториев в районе улицы Советской Армии, МТЛ "Арена" и др.

По данным городского департамента транспорта, сегодня в Самаре работает 111 городских маршрутов. Из них на 96 маршрутах при оплате проезда применяются все виды льгот и есть возможность использования банковских, транспортных и социальных карт. На 15 маршрутах, в том числе на маршруте № 89 рейсы организованы по тарифам, которые перевозчик устанавливает самостоятельно, а социальные карты и другие льготные проездные документы пока не применяются.