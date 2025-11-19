16+
Культура

Сотрудница Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках Ежегодного совещания руководителей библиотек России — 2025 в Москве прошло торжественное подведение итогов и награждение победителей всероссийского конкурса "Библиотекарь года — 2025".

Фото: министерство культуры Самарской области

Лучшим детским библиотекарем 2025 г. стала заведующая отделом читальных залов Самарской областной детской библиотеки Мария Николаевна Батаева. Награждение прошло в стенах Российской государственной библиотеки с участием представителей Министерства культуры России и федеральных и центральных региональных библиотек.

Мария Николаевна посвятила более 31 года библиотечной работе. Начинала свой путь в профессию сельским библиотекарем в Большечерниговском районе. Сегодня она — автор и куратор многих масштабных проектов Самарской областной детской библиотеки: "Жест на успех" (по приобщению слабослышащих детей к чтению), "Союз победителей" (посвященный сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны), "Диалог культур" (семейный патриотический телемост с международным участием), конкурс "Детство без опасности" (творческий конкурс, посвященный пропаганде детской безопасности), куратор всех каникулярных библиотечных программ, в числе которых "Путешествие в книжное лето" и других проектов.

13 ноября стало известно, что библиотечный проект Марии Николаевны "Международный онлайн-мост "Союз победителей" стал лучшим во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов "Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти" в номинации "Работы, выполненные в детских библиотеках".

