Культура

Пять ДК Самарского региона стали победителями всероссийского конкурса лучших культурных практик

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стали известны итоги всероссийского конкурса для выявления лучших практик работы среди библиотек и домов культуры, который прошел в рамках нацпроекта "Семья". Заявок было немало — 442 от 74 регионов, в список победителей вошли всего 240 учреждений. Самарская область — в числе лидеров.

Фото: министерство культуры Самарской области

Конкурс лучших культурных практик проходил по пяти направлениям — от инноваций и этнокультурного наследия до инклюзии, народного творчества и просветительских проектов.

Победителями всероссийского конкурса лучших практик для домов культуры и библиотек стали: культурный центр "Автоград" (Тольятти), социокультурный досуговый комплекс Чапаевска, межпоселенческий культурно-досуговый центр Сызранского района, Сокский сельский Дом культуры Исаклинского межпоселенческого центра культуры.

Все победители получат по 3 миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на ремонт, оснащение современным оборудованием, новые проекты и создание удобной среды для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В число лучших практик российских ДК вошел ставший уже всероссийским фестиваль "Цирк зажигает огни" социокультурного досугового комплекса Чапаевска. Фестиваль традиционно собирает в Чапаевске большую аудиторию — свыше 3 000 зрителей, включая семьи с детьми, педагогов и представителей культурных учреждений регионов. Масштабный проект направлен на развитие современного циркового искусства как формы народного творчества. В этом году мероприятие объединило более 20 цирковых коллективов из 11 регионов России, включая детские и молодёжные цирковые коллективы, педагогов и творческие студии, впервые собрав их на единой открытой городской площадке.

"Фестиваль успешно развивает народное творчество, — отметила Социокультурного досугового комплекса Чапаевска Татьяна Фильченкова, — сочетает традиционные формы циркового искусства с современными подходами к подаче, образованию и вовлечению аудитории, а вложенные средства станут фундаментом для роста любительского циркового искусства в России".

Организаторы фестиваля направят 3 миллиона рублей на покупку безопасного и качественного оборудования: нескользящего сценического напольного покрытия и современной системы управления занавесом, подъемом декораций и креплением светозвукового оборудования. Все это позволит самостоятельно изменять пространство и создавать сложные сценические эффекты.

Одним из лучших по итогам всероссийского конкурса признано и агентство социокультурных технологий министерства культуры Самарской области. Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России" — самый масштабный проект агентства социокультурных технологий — вошел в число лучших отечественных практик-победителей всероссийского конкурса. "В этом году новые номинации фестиваля помогли раскрыть свой потенциал практически во всех направлениях народного художественного творчества еще большему количеству талантливых людей, — рассказал директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. — Этот фестиваль давно стал не просто событием, а культурным явлением. Теперь он станет еще более зрелищным, потому что средства, которые мы получим как победители конкурса, вложим в мультимедийное сопровождение фестиваля".

По итогам конкурса создадут банк лучших практик, чтобы делиться успешным опытом с учреждениями по всей стране.

Напомним, что отбор заявок для предоставления субсидий в 2026 году из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры прошел летом 2025 года. Данный федеральный проект нацелен на укрепление традиционных ценностей и создание комфортной социальной среды для всей семьи.

