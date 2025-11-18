"Т Плюс" поддержала первый областной конкурс для дошкольников "Безопасные приключения"

ПАО "Т Плюс" оказало поддержку I областному детскому конкурсу среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений "Безопасные приключения", посвящённому охране труда. Организатором мероприятия выступило министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Дети получили возможность проявить свои таланты в трёх номинациях — рисунок, поделка и костюм. Свои работы направили 89 ребят из 69 детских садов региона, из которых были выбраны 11 призёров и победителей.

"Особо ценно, что с раннего возраста участники конкурса осознают важность и значимость охраны труда. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью пригодится ребятам в будущем", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

В подарок от "Т Плюс" призёры детского конкурса получили тематические наборы с правилами поведения вблизи энергообъектов.