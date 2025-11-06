В Самаре откроется выставка памяти Венира Кныжова

В среду, 12 ноября, в 18:00, в выставочном зале Союза художников России" (ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка памяти Венира Кныжова, приуроченная к 95-летию художника (0+).
Венир Кныжов (1930-2005) — советский и российский художник-живописец и педагог. Родился 2 ноября 1930 г. в с. Горки Камешковского района Владимирской области, в Куйбышеве жил и работал с 1941 года. В 1964 г. он стал членом Союза художников РСФСР.
Он закончил Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Затем работал в Куйбышевском отделение Художественного фонда до 1979 года. Венир Кныжов стал одним из основателей вечерней художественной школы, позже преобразованной в Детскую художественную школу № 1, где долгое время был педагогом и составителем учебной программы. Кроме того, Кныжов преподавал в Художественном училище и был доцентом кафедры рисунка, живописи, скульптуры Куйбышевского инженерно-строительном институте.
Выставка памяти объединит работы разных лет и разного жанра: от этюдной до станковой живописи, от портретов до пейзажей и натюрмортов. Творческий путь Кныжова отмечен глубинным и постоянным поиском. Важное место в его искусстве занимала тема Великой Отечественной войны, которую он, как художник-шестидесятник, раскрывал не через батальные сцены, а через эмоциональное состояние. Его безымянные солдаты и партизаны, написанные в суровой, сдержанной палитре, передают глубину народной трагедии. Художника также вдохновляла природа, где он черпал лирические мотивы.
Выставка продлится до 6 декабря.
