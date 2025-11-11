В Чапаевске пройдет всероссийский фестиваль-конкурс "Цирк зажигает огни"

В субботу, 15 ноября, в Чапаевске состоится всероссийский фестиваль-конкурс цирковых коллективов "Цирк зажигает огни". Учредителем фестиваля является чапаевский департамент культуры и молодежного развития.

Цель фестиваля-конкурса — выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи, создание условий для реализации их творческого потенциала в цирковом искусстве.

Фестиваль-конкурс проходит на территории города с 2018 года. В разные годы гостями фестиваля становились известные цирковые деятели, заслуженные артисты Российской Федерации, дрессировщики Виталий Смолянец и Эрик Исрафилов, народный артист Российской Федерации, жонглер Евгений Биляуэр.

В 2025 году участниками станут 25 цирковых коллективов из 10 субъектов РФ:

Волгоградская область;

Оренбургская область;

Пензенская область;

Самарская область;

Саратовская область;

Тульская область;

Ульяновская область;

Челябинская область;

Республика Башкортостан;

город федерального значения Санкт-Петербург.

Участники представят на суд зрителей и компетентного жюри более 100 творческих номеров в следующих жанрах циркового искусства: акробатика, каучук-пластика, жонглирование, антипод, эквилибристика, воздушная гимнастика, оригинальный жанр, шоу-представление.

Оценивать выступления будет состав жюри под председательством заслуженного работника культуры Российской Федерации, академика циркового искусства, академика духовной академии народов мира, руководителя Продюсерского центра детских фестивалей (Москва) Николая Николаевича Наумова.

Почетным гостем фестиваля-конкурса станет заслуженный артист Российской Федерации, советник генерального директора Росгосцирка, продюсер и руководитель проекта "Шоу фонтанов "Принц цирка", дрессировщик Владислав Гончаров.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10:00 в Большом зале ДК им. В. И. Чапаева (ул.Комсомольская, 16).

Узнать подробности о фестивале-конкурсе можно на официальной странице организатора и на странице фестиваля-конкурса.