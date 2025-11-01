Куда пойти на Ночь искусств в Самарской области

Мероприятия традиционной ежегодной акции "Ночь искусств" приурочены ко Дню народного единства и в 2025 г. пройдут под девизом "В единстве культур - сила народа".

Учреждения культуры региона активные участники всероссийской акции. В этот день музеи, театры, библиотеки подготовили специальные программы, приглашая жителей и гостей Самарской области окунуться в атмосферу творчества и единства.

Такие мероприятия способствуют сплочению общества и укреплению национальной идентичности. "Ночь искусств" - уникальная возможность для каждого из нас ощутить силу творческого выражения и общения с культурным наследием нашего народа.

Музеи

1 ноября в 14:00 в Музее Алабина пройдет экскурсия по иммерсивной выставке "Тыл" с тифлокомментированием. У участников будет возможность прикоснуться к экспонатам. Иммерсивная выставка представит уникальный взгляд на исторические события через призму жизни обычных подростков, вынужденных силой внешних обстоятельств рано повзрослеть, сменить учебное заведение на военное предприятие и встать на места мужчин, ушедших на фронт.

3 ноября в 18:00 Самарский художественный музей приглашает жителей и гостей города на программу "В одной лямке", вдохновленную легендарным полотном Ильи Репина "Бурлаки на Волге". Особое событие вечера - читка от актеров театра "САМАРТ", которые представят отрывки из воспоминаний Ильи Репина "Далекое близкое" и отзывы современников художника о "Бурлаках". Это станет живым диалогом эпох и позволит услышать голос самого мастера - человека, глубоко чувствовавшего судьбу народа и силу единства. Гостей также ждут выставки, экскурсии, музыкальные выступления и мастер-классы.

3 ноября в 16:00 в Музее Модерна бесплатная экскурсия "Модерн в России".

3 ноября в 15:00 Тольяттинский краеведческий музей обещает оживить исторические экспозиции. Посетители встретят в них человека "срубной культуры", даму 18 века, земского доктора, советского пионера, лаборанта химического производства. Персонажи расскажут свои истории, а посетители выполнят их задания. Будет бесплатно работать выставка "2022. От первого лица", посвященная тольяттинцам - участникам СВО и их семьям. В программе акции также - выступление вокальной студии, творческие мастер-классы.

3 ноября в 16:00 новокуйбышевская галерея "Виктория" приглашает на творческий вечер с художником Владимиром Коневым "Жизнь как чудо", выступление ансамбля скрипачей ДМШ им. Ю.А.Башмета, а также творческие площадки - мастер-классы, конкурсы, игры.

4 ноября с 16:00 в Археоцентре можно будет посетить квест-экскурсию по постоянной экспозиции "Путешествие в древность", а также мастер-класс.

Театры

3 ноября с 20:00 до 22:00 в Колонном зале театра "Шостакович Опера Балет" в рамках ежегодной акции "Ночь искусств" пройдет концертная программа "Тысяча и одна ночь". Вход свободный.

В рамках Ночи искусств-2025 в театре "СамАрт" пройдет экскурсия "Тайна закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа проведут гостей за кулисы и покажут жизнь театра изнутри. Ребята и их родители узнают, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидят эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре. Экскурсия состоится 3 ноября в 20:00.

4 ноября в 15:00 Самарский академический театр драмы приглашает на мастер-класс по театральному гриму. Проведет мастер-класс заслуженный работник культуры РФ Тамара Чернова. При ее непосредственном участии на сцене театра созданы сотни незабываемых образов.

3 ноября в 18:30 Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т.А.Ивановой приглашает на встречу с музой экрана, посвященную 90-летию со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко. В программе - киноэкскурс "Муза экрана", показ фильма "Девушка с гитарой", лекция-расследование о творчестве Людмилы Гурченко от историка кино Вячеслава Вербового, научного сотрудника музея Эльдара Рязанова, выставка "Народная и уникальная" от музея Э.Рязанова, которая раскроет секреты неповторимых нарядов актрисы.

Библиотеки

В Самарской областной библиотеке для молодежи с 19:00 стартует виниловое ассорти "На все времена", в 20:00 состоятся открытие выставки "Самара и губерния" и лекция "Наследие великих культур в Самарской архитектуре". Также гостей ждут творческая встреча с писателем Элиной Лехциер и психологическая ролевая игра "Зверополис".

В Самарской областной детской библиотеке пройдет онлайн-программа: "Кто рисует ваши книжки?" Для читателей библиотеки пройдет онлайн-викторина по творчеству художников-иллюстраторов, творческая онлайн - мастерская по книге Юлии Кузнецовой "Читаем, слушаем, рисуем" и многое другое.

3 ноября в 13:00 в подразделении Самарской областной библиотеки для слепых г. Чапаевска состоятся выступление детского творческого коллектива, рассказ о деятельности Русского культурно-просветительного центра "Наследие", а также выступление инклюзивного ансамбля "Рябинушка" (рук. Н.Широкова) и выставка творческих работ инвалидов по зрению.

Во Всероссийской акции примут участие городские библиотеки Самары. Гостей ждут классические книжные выставки, арт-перформансы, лектории и дискуссии о книгах и искусстве, тематические фотозоны.

Например, библиотека №8 3 ноября в 18:00 приглашает на фотовыставку Андрея Трифонова (топ-200 фотографов России).

4 ноября 19:30 Библиотека имени Крупской приглашает на спектакль "Такая разная любовь" от театра "Грань" спектакль по стихам Ахматовой, Цветаевой, Ахмадулиной и других поэтесс.

4 ноября в 11:00 театр для детей и молодежи "Мастерская" покажет спектакль "По щучьему веленью". Зрители побывают в русской сказке, где добро всегда побеждает зло и выигрывает тот, кто смел, умен и трудолюбив.

Концерты

3 ноября в 17:00 в Самарской филармонии прозвучит концерт "Я не могу иначе". Исполнители - Оксана Антонова (сопрано), Ирина Цыганова (художественное слово), лауреат международных конкурсов, Елена Целых (фортепиано), Анна Хромова (аккордеон), Сергей Коган (скрипка), Валерий Ксенофонтов (гитара), Станислав Целых (бас-гитара), Сергей Савельев (ударные).

4 ноября в 17:00 в большом зале Тольяттинской государственной филармонии состоится концерт "Дунаевские. Двойной портрет", посвященный юбилеям представителей музыкальной династии Дунаевских - Исаака (125 лет со дня рождения) и Максима (80 лет со дня рождения). Программу представят солисты и Русский оркестр Тольяттинской государственной филармонии под управлением заслуженного артиста Самарской области Василия Кормишина.

4 ноября в 18:00 Детская школа искусств №2 "Гармония" г.о. Чапаевск представит концерт "Ночной акцент", а также мастер-классы: медиацентр "Стоп-моушн анимация", натюрморт "Искусство ночи", создание медовых свечей "Искра вдохновения", Арт-терапия "Глиняные истории", "Бит эксперимент" - игра на шумовых инструментах, "НеоКлассика" - игра на аккордеоне и струнных инструментах.

Этнопарк

4 ноября на территории Этнопарка откроют свои двери все 20 национальных подворий, а также на территории десяти из них будут проведены мастер-классы и интерактивные экскурсии-инсталляции "жителей" этих подворий, занимающихся ремеслами, такими как ткачество, гончарное дело, лозоплетение, роспись, столярное дело, прядение, чеканка, выжигание, вышивка, валяние шерсти. В этот день вход для детей до 14 лет на территорию Этнопарка будет бесплатным.